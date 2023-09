ПСЖ се отказа от Гризман заради голяма заплата

Интерес към нападателя на Атлетико Мадрид Антоан Гризман имаше през това лято и самият играч призна за това вчера. С клауза за разтрогване от 25 милиона евро той бе желан от клубове от Саудитска Арабия.

Според "Екип" Пари Сен Жермен също са питали при какви условия могат да го привлекат. Финансовите искания на Гризман обаче са отказали френския клуб. След като махнаха от бюджета си заплатите на Лионел Меси и Неймар, ПСЖ не е имал желание веднага да добавя нова огромна заплата.

Самият той отказа да замине за Саудитска Арабия, въпреки че последното предложение е било за 50 милиона евро на сезон.

