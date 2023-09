Радост за Америка! Коко Гоф е новата кралица на US Open! (ВИДЕО)

Америка ликува, след като шестата в света Коко Гоф спечели последния за годината турнир от Големия шлем – US Open! На стадион „Артър Аш“ 19-годишната тенисистка победи на финала беларускинята Арина Сабаленка с 2:6, 6:3, 6:2 за 2 часа и 6 минути игра.

Coco got the hardware! 🏆 pic.twitter.com/bLPHK9aHk0

По този начин Гоф спечели първата си титла от Големия шлем на тази крехка възраст. Публиката избухна в аплодисменти след нейния успех на домашната настилка. Победата е първата в кариерата на 19-годишната Гоф в турнирите от Големия шлем и я превръща в първата американска тийнейджърка, спечелила US Open, откакто 23-кратната шампионка Серена Уилямс взе титлата през 1999-а година.

The moment you dream of! pic.twitter.com/5ua6u8mnXq