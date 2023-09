Джокович с хубав жест към Медведев (ВИДЕО)

Новак Джокович победи Данийл Медведев във финала на Ю Ес Оупън 2023. 3:0 сета за Джокера.

В началото на третата част Медведев загуби баланс и падна лошо на корта. Ноле пък прескочи мрежата, за да подаде ръка на Данийл.

Медведев обаче се нуждаеше от още време за възстановяване и в крайна сметка се изправи без помощта на сърбина.

Появиха се мнения, че може да става въпрос за знак на неуважение от страна на руснака към Джокович, но по-скоро Данийл беше още много афектиран от загубата на втория сет, който продължи 1 час и 45 минути, а и изпитваше физическа болка от падането.

Ето кадри от Туитър и Ю Ес Оупън:

