Меси с уникално имение в САЩ

По всичко личи, че Лионел Меси има дългосрочни планове в САЩ и по-специално Флорида. Само два месеца, след като подписа с местния Интер Маями, световният шампион с Аржентина инвестира близо 11 млн. долара в нова къща.

Имението, което ще използват Меси и семейството му е разположено върху внушителните 1600 кв. метра и се намира във Форт Лодърдейл.

Огромната сграда разполага с цели десет спални и 9 бани. Къщата разполага с много екстри, за комфорта на семейството на Меси.

Имението се намира на само 15 минути от стадиона на Интер Маями, където Лионел Меси вече пише история.

