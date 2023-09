Най-големият син на Меси вече е част от младежката академия на Интер Маями

Най-големият син на Лионел Меси – Тиаго, вече е част от младежката академия на Интер Маями. Аржентинецът премина в клуба от МЛС през лятото и продължава да прави фурор в САЩ.

Тиаго е роден през ноември 2012 г. и вече дебютира за тима до 12 години на „фламинготата“. Това се случи при успеха с 2:1 над Уестън ФК в приятелски мач.

Така сега най-големият син на Меси отново тренира в един отбор като баща си, както правеше и в Барселона.

Thiago Messi has started his Inter Miami academy journey with the U12s 📈



(via @InterMiamiAcad) pic.twitter.com/WNI1weDMIN