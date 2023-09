Мениджърът на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг настоява за извинение от изпадналия в немилост Джейдън Санчо, твърди Sky Sports.

Както е известно, английското крило беше извадено от първия състав за дербито с Арсенал преди международната пауза заради липса на дисциплина. Той впоследствие публикува пост в социалната мрежа Х (бившия “Туитър”), за да изрази недоволството си от ситуацията.

Именно за него Тен Хаг иска да получи извинение, като футболистът наскоро изтри публикацията си. От клуба пък пуснаха официално изявление, че Санчо ще тренира самостоятелно и не като част от първия отбор.

“Червените дяволи” имат трудно домакинство на Брайтън в събота от 17 часа, а освен Санчо ще бъдат и без Антони, който пък е временно отстранен заради обвиненията към него в изнасилване.

Erik ten Hag wants Jadon Sancho to apologise for his social media post 🗣️🔴 pic.twitter.com/aIe2AHiSRw