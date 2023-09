Няма да го познаете - Анди Руис показа физика, предизвика Уайлдър, Джошуа, Фюри и Усик (ВИДЕО)

Мексиканският боксьор Анди Руис обяви, че има огромно желание да се изправи срещу най-добрите в тежка категория в света. Бившият световен шампион демонстрира физика и разкри, че четирима са се отказали от бой с него. Мексиканецът шокира света, след като нокаутира Антъни Джошуа и взе титлите му, след което загуби реванша, предава gong.bg.

Руис прекара година и половина извън ринга, но се завърне с победа над Крис Ареола през май 2021 г. През октомври миналата година той записа втора поредна победа, като надви Луис Ортис, сваляйки кубинеца в нокдаун три пъти.

„Всички питат кога ще се бия, защо не се бия с Уайлдър? Никой не иска да влиза в конфликт. Оставам готов. Кажете на Джошуа да направим трилогията. Кажете на Уайлдър, че съм готов, напишете ми друг договор. Усик, Тайсън Фюри, всеки иска да мине през преките пътища. Но аз съм тук и работя“, обяви Руис.





