Роналдо нокаутира оператор (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо отново се разписа за Ал Насър при победата с 3:1 над Ал Раед, но един от операторите няма да запомни срещата с добро, предава gong.bg.

Португалската звезда застана зад топката, за да изпълни пряк свободен удар, но след шута топката се стовари право в главата на оператора, който управляваше един от крановете зад вратата.



The cameraman got hit by a Ronaldo free kick 😵🤕 @YNWAVVD pic.twitter.com/uThEZYYZLG