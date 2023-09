Дан Катлин нокаутира съперника си, прати го във въжетата и той падна извън ринга! (ВИДЕО)

Дан Катлин спечели титлата на Централната зона в средна категория със зрелищен нокаут в трети рунд срещу бившия шампион Джак Килганън. Катлин буквално изхвърли съперника извън ринга с мощен удар, предава gong.bg.

Боксьорите зададоха бързо темпо от самото начало на боя. Катлин отвори рана на Килганън във втория рунд с удар отдясно. А в третия приключи битката с идеално насочено дясно кроше, което изпрати съперника му през въжетата, за да падне на пода до ринга.

Така Катлин (10-1, 5 нокаута) продължи отличната си серия, на която се наслаждават неговите треньори Майкъл и Дейв Дженингс.



Dan Catlin claimed the Central Area 160lbs title with this incredible KO of Jack Kilgannon which saw him fall out of the ring 😳



