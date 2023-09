Надал разгневи всички в Сърбия заради изказване за Джокович

Водещи сръбски медии и стотици фенове в социалните мрежи побесняха след изказване на един от големите съперници на местната тенис звезда Новак Джокович - Рафаел Надал.

Испанецът бе помолен да коментира дали Джокович би могъл да подобри рекорда за най-много титли в турнири от Големия шлем.

В момента сърбинът има 24, колкото и австралийката Маргарет Корт - срещу 22 за самия Надал, който каза нещо, с което разгневи всички в Сърбия.

"Мисля, че Джокович преживява много по-силно от мен и всички останали това за рекордните титли от Големия шлем. За него би било наистина голямо разочарование, ако в крайна сметка не успее да счупи рекорда", заяви Надал.

Медии и фенове веднага тръгнаха да бранят сърбина и обявиха, че Надал просто не приема ролята на №2 в историята на тениса.

Nadal interviewed today, instead of finally congratulating Djokovic on extending his slams to 24 he said that Djokovic lives the grand slam race in a more intense way then him and it would have been a greater frustration for him if he didn't achieve it. pic.twitter.com/8vth10qjD1