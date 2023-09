Надал: Искам да съм президент на Реал

Испанската тенис легенда Рафаел Надал потвърди, че 2024 година ще бъде вероятно последната в кариерата му. Той вече отсъства от кортовете осем месеца, като разкри, че е претърпял две операции в областта на ханша.

"Казах, че е възможно 2024 година да бъде последната ми. Поддържам го, въпреки че не мога да потвърдя на 100 процента, защото не знам", каза Надал в интервю за телевзия Movistar+. Той добави, че няма търпение да започне да играе и да бъде на ниво.

🇪🇸 Rafael Nadal today, when asked about his future:



“I believe that 2024 is likely to be my last year, as I said before, but I can't confirm it 100%”



Source: Movistar Tennis (translated from Spanish) pic.twitter.com/395dNd8JBt — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 18, 2023

"Идеята не е да се върна и да спечеля "Ролан Гарос" или Откритото първенство на Австралия. Нека хората не бъдат изненадани, това е много далечно, аз съм наясно с трудностите, които са пред мен", каза още испанецът, който е спечелил 22 титли от Големия шлем.

Rafa Nadal says his goal right now is not to win Roland Garros or Australian Open:



"The hope is not to come back & win Roland Garros or win Australian Open. So that people don't get confused. At this moment, all of this is very far away."



Realistic Rafa.



(via Movistar) pic.twitter.com/7uo40luLxt — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 18, 2023

"Дали ще ми хареса за бъда тенисистът с най-много титли от Големия шлем? Без съмнение… но това не ме обсебва. Мисля, че Новак (б. а. - Джокович ) изживява това по-интензивно, отколкото би било при мен", смята той.

Nadal interviewed today, instead of finally congratulating Djokovic on extending his slams to 24 he said that Djokovic lives the grand slam race in a more intense way then him and it would have been a greater frustration for him if he didn't achieve it. pic.twitter.com/8vth10qjD1 — Pavvy G (@pavyg) September 18, 2023

По отношение на Карлос Алкарас, който е представян като негов наследник, Надал смята, че той "има потенциал за всичко, но ако трябва да му кажа нещо, то е да продължава да се подобрява", каза още Рафа.

Надал, който е привърженик на Реал Мадрид, призна, че би бил очарован да види Килиан Мбапе с фланелката на испанския гранд. "Ще бъда щастлив, ако дойде. Очевидно е, че това ще ви хареса. На кого не би му харесало?, каза Надал. "Нямам никакъв проблем с Мбапе. Горчивина? Съвсем не, напротив изпитвам благодарност. Защото ако дойде, той ще се откаже от много пари", смята тенисистът.

Запитан дали един ден иска да стане президент на Реал Мадрид, Надал каза, че това би му харесало. "Днес имаме най-добрия възможен президент (б. а. - Флорентино Перес), а освен това човек трябва да знае дали е способен да прави някои неща. Аз съм реалист по отношение на себе си, познавам границите си и не знам дали ще бъде способен или не", смята Надал.

🚨🗣️ Rafa Nadal: “Becoming the Real Madrid president? I think I would like to, but right now we've got the best president possible." @MovistarFutbol pic.twitter.com/7JYdxZiEDC — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 18, 2023