Велик рекорд за Юрген Клоп начело на Ливърпул в Европа

Ливърпул стартира с успех кампанията си във втория по сила европейски клубен турнир – Лига Европа, след като победи ЛАСК Линц с 3:1 като гост. Флориан Флекер даде преднината на домакините в 14-ата минута, но след почивката англичаните за пореден път обърнаха развоя в своя полза след гол от дузпа на Дарвин Нунес (56') и попадения на Луис Диас (63') и Мохамед Салах (88').

За „червените“ това бе 17-и пореден мач във всички турнири без загуба. Успехът бе особено специален за мениджъра на мърсисайдци Юрген Клоп, който завоюва своята юбилейна 50-а победа в европейските клубни турнири с Ливърпул.

В исторически план нито един друг наставник на отбора от града на Бийтълс не е постигал толкова много успехи на международната сцена, което направи германецът въобще един от най-успешните специалисти, ръководили някога английския клуб.

