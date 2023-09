Германия официално има нов селекционер

Юлиан Нагелсман официално бе назначен за новия селекционер на германския национален отбор по футбол. 36-годишният специалист заменя на поста Ханзи Флик, който беше уволнен по-рано този месец след тежката серия от едва четири победи в 17 мача, включително груповата фаза на Световното първенство през 2022-а година.

Сега Нагелсман ще изведе страната си на Европейското първенство следващото лято, на което Германия е домакин.

🚨🇩🇪 Official, confirmed: Nagelsmann has been named as German national team new head coach.



Former Bayern manager will lead the team at #Euro2024 in nine months. pic.twitter.com/0tVjJ58uoM