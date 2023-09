Лионел Меси не е сигурен за участието си на следващото Световно първенство

Капитанът на Аржентина - Лионел Меси заяви, че не е сигурен за участието си на следващото Световно първенство, което ще се проведе съвместно в САЩ, Мексико и Канада през 2026-а година, когато ще бъде на 39 години.

„Не знам дали ще стигна до там. Все още не мисля за това, защото е далеч“, каза той пред аржентинската медия Мигел Гарадос в интервю, излъчено в YouTube.

Засега Меси заяви, че е съсредоточен върху турнира Копа Америка през 2024-а година, чийто домакин ще бъдат САЩ.

„След Копа Америка ще видим, ще зависи от това как ще се чувствам. Остават още три години“, продължи аржентинецът.

"I don't know if I will participate or not. I'm not thinking about it, I'm thinking about Copa America now, we'll see after that, it depends on how I feel at the time, there are still three years left." pic.twitter.com/K3bPJrc9Jf