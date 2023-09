Хванаха шампион на UFC да кара пиян - грози го 3 месеца затвор

Двукратният шампион и топ звезда на UFC от Нова Зеландия в средна категория Израел Адесаня (24-3) e бил спрян докато шофира пиян преди битката си с американския претендент Шон Стрикланд (28-5). Очевидно той наистина е провалил подготовката си, поради което изглеждаше зле и загуби титлата си за изненада на всички.

Вестник „The New Zealand Herald“ твърди, че Адесаня е бил заловен от полицията на 19 август в Оукланд (Нова Зеландия), тоест три седмици преди защитата на титлата си. Адесаня е минал тест за алкохол. Показателите му са 87 mg/l (при допустима граница 50 mg/l).

Бившият шампион реши да признае вината си: „Извинявам се на общността, семейството и моя екип. Всъщност изпих едно питие след вечеря и след това седнах зад волана. Бях спрян от патрулка и ми направиха тест с дрегер. Беше грешно решение. Разбирам, че съм модел за подражание за мнозина. Ето защо искам да заявя публично, че не смятам поведението си за приемливо.”

Максималното наказание за такова провинение е 3 месеца затвор или глоба до 2 700 щатски долара. Срещу него е започнато съдебно производство, като делото е през януари.

