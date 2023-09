Видео на Новак Джокович с животно се превърна в хит

Новак Джокович е считан за най-великият тенисист в историята.

Джокера посети резерват в близост до Белград.

Като срещата между G.O.A.T и goat стана хит в Туитър.

Абревиатурата G.O.A.T. идва от английското Greatest Of All Time, goat пък е коза.

Ето какво се случва, когато G.O.A.T на тениса срещне goat.

I am a bit confused… which one is Novak Djokovic? 😅😅pic.twitter.com/L6uU3l4VU5