Деко: Единственото общо нещо между Ямал и Меси е, че играят за един и същи клуб

Спортният директор на Барселона Деко говори за многобройните сравнения между Ламин Ямал и Лионел Меси.

"Всеки има своя история, не бива да има подобни неща. Разбирам, че играчите на Барса го правят, футболът винаги е такъв. Не можем да кажем нищо, защото в крайна сметка това е спортът, това е емоция, страст и е нормално хората да говорят, да сравняват, да си спомнят. Винаги е било така и няма да се промени. Ламин е уникален, това е неговият живот. Той има своя собствена история и единственото общо нещо между него и Лео е, че играят за един и същи клуб. Лео дойде в клуба и започна да работи в по-силен отбор, докато Ламин стана част от преструктурирането на клуба. Това са доста различни моменти. Като цяло тези сравнения трябва да са положителни. Това не е проблем, особено за Лео", коментира Деко пред “Мундо Депортиво”.

Меси и Ямал не се засякоха в първия отбор на “блаугранас”.

🚨🏆 Argentina vs Spain will be the Finalissima 2025!



Lionel Messi will meet Lamine Yamal… again. pic.twitter.com/HGNa0gsfEK