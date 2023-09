Железния и Хищника тренират здраво, а Фюри...

Майк Тайсън - Железния е треньор на Франсис Нгану - Хищника за битката на бившия шампион в тежката категория на UFC с Тайсън Фюри.

Хищника ще се бие с Фюри в края на октомври в Саудитска Арабия.

Тайсън Фюри е считан от мнозина за най-силният боксьор в тежката категория. Той е непобеден на професионалния боксов ринг, а Нгану иска да нахълта в бокса с велика победа.

Франсис е считан за аутсайдер, но Майк Тайсън споделя, че Хищника не е за подценяване.

Двамата тренират здраво преди боя срещу Тайсън Фюри.

Ето какво видео споделиха в Туитър от Top Rank Boxing:

Class is in session with Iron Mike 💥 @Francis_Ngannou | #FuryNgannou pic.twitter.com/qSClQQEOra