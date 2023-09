Ето как Майк Тайсън тренира Нгану за мача с Фюри (ВИДЕО)

На 28 октомври в Рияд (Саудитска Арабия) бившият шампион на UFC в тежка категория Франсис Нгану ще дебютира в бокса. Той ще се бие с настоящия носител на пояса на WBC Тайсън Фюри.

И макар никой да не дава шансове на камерунеца, в неговия ъгъл ще е не кой да е, а великия Майк Тайсън. Железния подготвя Нгану за битката, което не бе прието добре от Фюри, който е кръстен именно на Майк Тайсън.

