От Ливърпул настояха срещата с Тотнъм да бъде преиграна

Мениджърът на Ливърпул – Юрген Клоп, настоя на пресконференцията преди мача с Юнион Сент Жилоа от Лига Европа, че срещата с Тотнъм Хотспър от Висшата лига трябва да бъде преиграна.

Дебатът около смешните решения на съдиите след срещата в събота продължават, след като „червените“ бяха сериозно ощетени по време на двубоя с „шпорите“.

“Аудиото не променя нищо. Не съм заинтересуван върху това, което се е случило. Видях, че ние вкарахме и голът не беше зачетен. Наистина е важно да се справим с тази ситуация по правилен начин. Важно е за футбола, важно е за главния съдия, за лайнсмените. ВАР не си свърши работата и това беше грешка, върху която очакваме да има решения“, каза Клоп.

🗣 "I think the only outcome should be a replay... Something like that has never happened."



