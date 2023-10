Колоритни “фенки” разсейват Интер от ВИП ложите на “Сан Сиро”

Мнозина се чудят какво се случва с Интер и защо отборът не успя да спечели във втори пореден шампионатен двубой на “Джузепе Меаца”. Този път “нерадзурите” направиха равенство 2:2 срещу тима на Болоня, като за провала има напълно логично обяснение.

Навярно футболистите на отбора от Милано са били разсеяни от “нежното” присъствие във ВИП ложите на стадиона, където бяха зорко наблюдавани под строгия поглед на група “драг кралици”.

Камерата на телевизия Скай Спортс хвана специален кадър на колоритните “фенки” при резултат 2:1 за Интер в 50-ата минута, когато ВИП гостите на двубоя разгорещено обсъждаха случващото се на терена.

Сега “нерадзурите” ще имат на разположение около две седмици да се възстановят преди следващия си двубой, когато ще се надяват да не бъдат разсейвани от странични фактори и по възможност да си върнат първото място, което загубиха след вчерашното равенство.

