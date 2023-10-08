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Треньорът на Ювентус за Погба: Футболът губи много специален играч

8 Октомври, 2023 17:00 518 1

Треньорът на Ювентус за Погба: Футболът губи много специален играч

  • ювентус-
  • масимилиано алегри-
  • пол погба-
  • допинг-
  • футбол

Преди дни стана известно, че и втората проба на халфа е положителна за тестостерон

Треньорът на Ювентус за Погба: Футболът губи много специален играч - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Ювентус - Масимилиано Алегри, изрази съжаление за положителната допинг проба на полузащитника Пол Погба, която ще го извади задълго от футбола.

Преди дни стана известно, че и втората проба на халфа е положителна за тестостерон.

"Ние сме много близки с Погба, познавам го от малък. Жалко е, че футболът губи специален играч. Това е труден момент за Пол, можем само да му пожелаем всичко най-добро".

Вчера Ювентус победи градския съперник Торино с 2:0, а головете отбелязаха


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  • 1 а головете отбелязаха???????

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    Павка, Павка, само за голотиите те бива! Защо така бе?

    17:09 08.10.2023

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