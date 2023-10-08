Треньорът на Ювентус за Погба: Футболът губи много специален играч

Старши треньорът на Ювентус - Масимилиано Алегри, изрази съжаление за положителната допинг проба на полузащитника Пол Погба, която ще го извади задълго от футбола.

Преди дни стана известно, че и втората проба на халфа е положителна за тестостерон.

"Ние сме много близки с Погба, познавам го от малък. Жалко е, че футболът губи специален играч. Това е труден момент за Пол, можем само да му пожелаем всичко най-добро".

Вчера Ювентус победи градския съперник Торино с 2:0, а головете отбелязаха