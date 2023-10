Капитанът на Ман Сити налетя на един от треньорите на Арсенал (ВИДЕО)

Капитанът на Манчестър Сити срещу Арсенал Кайл Уокър влезе в конфликт с човек от щаба на съперника след края на дербито на “Емиратс”.

Според свидетели защитникът е налетял на треньора на “топчиите” по статичните положения Николас Йовер. Йовер, който между 2019 и 2021 година работеше точно в Сити, подал ръка на Уокър, но той отказал да се здрависа, след което напрежението се покачило.

От клипчета в социалните мрежи се вижда как Уокър налита на някого при прибирането си към тунела. Там са и други футболисти на "гражданите" начело с Ерлинг Холанд. Намесва се обаче охраната.

“Знам какво се случи, но няма да кажа нищо”, заяви мениджърът на шампионите Джосеп Гуардиола относно неразбирателството между бившия си асистент и английския национал.

Манчестър Сити загуби дербито с 0:1.

