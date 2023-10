Красавица се шегува с Ман Юнайтед

Небезизвестната телевизионна водеща Ема Джоунс не пропусна възможността да се пошегува с отбора на Манчестър Юнайтед. Ема, която е фенка на друг английски клуб – Лийдс, и работи за BBC, пусна любопитна снимка от хотелската си стая в Манчестър.

Русокосата фурия сподели своя изглед от прозореца, а от коментара към снимката става ясно, че той не ѝ се нрави.

На снимката се вижда, че Ема е настанена в хотел в непосредствена близост до стадион "Олд Трафорд".

Водещата на BBC пише в "X": "Жената на рецепцията ми каза, че е ъпгрейднала стаята ми, за да имам по-добра гледка", като след това добавя емотиконка с плачещо човече, предава "Гонг".

Woman at the hotel reception told me she’d upgraded my room so I have a better view 😭 pic.twitter.com/abC3Vj9Zcc