Бой на пресконференцията: Данис удари с микрофон Логан Пол (ВИДЕО)

Логан Пол ще се сблъска с Дилън Данис в едно от двете основни събития в галавечерта на Misfitboxing утре вечер в Манчестър. На пресконференцията в четвъртък нещата излязоха извън контрол, след като Данис удари с микрофона в лицето своя противник и му нанесе сериозни поражения.

Ютубърът Пол и ММА боецът Данис ще се състезават в боксов мач в рамките на двубоя KSI - Томи Фюри. Въпреки това, мачът за кратко беше под въпрос, след като Данис пусна кръв на Пол в четвъртък. Неприятната подготовка за двубоя се превърна във физическа, след като двамата си размениха обиди на пресконференцията преди двубоя.

The moment Dillon Danis cut Logan Paul’s face with his microphone 😬 pic.twitter.com/WFuAQBzqud