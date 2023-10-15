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Спортът по ТВ в неделя (15 октомври)

15 Октомври, 2023 08:15 351 1

Спортът по ТВ в неделя (15 октомври)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (15 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 НХЛ, "Сан Хосе" - "Колорадо" МАХ Спорт 1
06.00 Мото 3, Гран при на Индонезия МАХ Спорт 2
07.15 Мото 2, Гран при на Индонезия МАХ Спорт 2
09.00 Мото GP, Гран при на Индонезия МАХ Спорт 2
09.30 Снукър: Открито първенство на Ухан, финал Евроспорт 1
09.45 Лека атлетика: Маратон на Амстердам Евроспорт 2
11.30 Тенис, турнир в Шанхай (финал) МАХ Спорт 1
12.45 Колоездене: Обиколка на Турция, осми етап, мъже Евроспорт 2
13.00 Баскетбол, "Левски" - "Балкан" МАХ Спорт 2
13.30 Баскетбол, "Реал" - "Мурсия" Диема спорт 2
13.30 Баскетбол, "Манреса" - "Паленсия" Нова спорт
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
14.30 Снукър: Открито първенство на Ухан, финал Евроспорт 1
15.30 Колоездене: Венетия класик, мъже Евроспорт 2
16.00 Грузия - Кипър Диема спорт 3
16.30 НФЛ, "Балтимор" - "Тенеси" МАХ Спорт 1
17.50 Ръгби, Англия - Фиджи БНТ 3
18.00 Баскетбол, "Сарагоса" - "Баскония" Диема спорт
19.00 Чехия - Фарьорски о-ви Диема спорт 2
19.00 Швейцария - Беларус Диема спорт 3
19.30 Волейбол, финал за суперкупата МАХ Спорт 2
19.30 Баскетбол, "Гран Канария" - "Барселона" Нова спорт
20.00 НФЛ, "Сиатъл" - "Синсинати" МАХ Спорт 1
20.30 Колокрос: Световна купа във Ватерлоо, жени Евроспорт 1
21.30 Наскар, състезание в Лас Вегас МАХ Спорт 3
21.45 Уелс - Хърватия Диема спорт 2
21.45 Норвегия - Испания Диема спорт 3
21.45 Турция - Латвия Диема спорт
21.45 Косово - Израел Нова спорт
21.50 Ръгби, Франция - ЮАР БНТ 3
22.00 Колокрос: Световна купа във Ватерлоо, мъже Евроспорт 1
23.20 НФЛ, "Детройт" - "Тампа Бей" МАХ Спорт 2


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