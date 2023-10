Логан Пол победи Дилон Данис, мачът завърши с масово меле (ВИДЕО)

Логан Пол не успя да спази обещанието си да нокаутира бившия боец от ММА Дилън Данис, но го победи по точки. Мачът завърши с масово меле на ринга, в което участваха и двата щаба. Дори брата на Логан – Джейк се качи на ринга в опит да търси справедливост.

Боят бе зрелищен като случки, но не и като ниво на бокса. В крайна сметка след 6 рунда, в които Пол опитваше да удря, а Данис само се защитаваше, ютубъра спечели по точки.

В първия рунд Данис въобще не се опитваше да напада и удря противника. ММА боеца започна с дефанзивна тактика, като не спираше да говори нещо на противника си. Логан Пол също бе леко резервиран. Данис дори опита удар от ММА, което само развесели Логан Пол.

Във втория рунд Данис продължи по същия начин. Пол обаче се активизира. В един момент сериозно натисна противника на въжетата и му вкара серия от тежки удари.

В трети рунд шоуто и закачките между двамата продължиха. В един момент Данис легна на земята преструвайки се на паднал в нокдаун, но само развесели публиката. Нямаше сериозни удари попаднали у Данис в този рунд.

В четвъртия рунд Пол отново бе по-активния, но не успя да спази обещанието да нокаутира съперника в четвърти рунд. Данис получи повечето удари до тук и трябваше да опита да атакува, ако искаше победата.

Logan Paul all up in his guts omg 😭#KSIFury pic.twitter.com/ieDkD48Vgg — s e t h (@futurafreesky) October 14, 2023

В пети рунд Данис тръгна да атакува опитвайки се да нанася удари, но така и не нанесе някакви поражения. В шести рунд Данис се хвърли и улови съперника с хватка от ММА, преди съдията да ги ръзтърве. В края на последния рунд двамата опитаха да се сбият и на ринга се изсипаха десетки хора от двата щаба. Стана масово меле, в което Логан Пол се качи на въжетета с вдигнати ръце. След известно време, нужно да се успокоят всички, Логан Пол бе определен като победител, а Данис - дисквалифициран.

Dillon Danis intentando un derribo en una pelea de box contra Logan Paul. Que mierda es esto. pic.twitter.com/VkPQ8rHr8A — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) October 14, 2023