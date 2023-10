Меси с лекция за четвърта победа на Аржентина (ВИДЕО)

Аржентина записа четвърта поредна победа в световните квалификации в зона КОНМЕБОЛ. "Гаучосите" се наложиха с 2:0 като гост на Перу. И двата гола за успеха на селекцията на Лионел Скалони вкара Лионел Меси. Той откри резултата в 32-ата минута, а в края на първата част удвои. След почивката негов гол беше отменен заради засада.

Световните шампиони събраха 12 точки след успеха си и са лидери във временното класиране. Перу е предпоследен с едва една точка.

Аржентина излезе напред в резултата в 32-ата минута след страхотна контраатака. Енцо Фернандес подаде към Нико Гонсалес отляво, а той центрира за Лионел Меси, който с едно докосване прати топката във вратата.

Десет минути по-късно Фернандес намери Меси в наказателното поле, който удвои резултата.

В 57-ата минута Меси отново наказа грешка в отбраната на домакините, но след намесата на ВАР голът беше отменен заради засада.

