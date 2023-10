Страхотен мач за Везенков и първи успех на Сакраменто в подготовката (ВИДЕО)

Александър Везенков изигра най-резултатния си мач до момента в САЩ, а неговият Сакраменто Кингс записа първа победа в предсезонните си контроли. В последната проверка преди старта на новия сезон в НБА, Кралете победиха тима на Юта Джаз със 116:113.

a quick cut & dunk from Sasha 😮‍💨 pic.twitter.com/Q5VF51HwAe

До момента Везенков и компания записаха последователни поражения от Торонто Раптърс, на два пъти от ЛА Лейкърс, както и от Голдън Стейт Уориърс, но днес страхотната игра на българина помогна за първи успех.

Везенков отбеляза 13 точки, което е най-доброто му постижение в контролите, а към тях добави и 6 борби. Той реализира и три борби, а може би най-значимият му момент от вечерта бе първата забивка, която той осъществи отвъде океана. Тя дойде в средата на третата част при 66:66, когато Везенков отлично се осовободи без топка, получи пас от съотборник и необезспокояван заби топката в коша.



Освен това българинът, който започна в титулярната петица заради болния Кийгън Мъри, откри мача с впечатляваща тройка, отбелязана на над метър зад линията за три точки. Александър Везенков прекара общо 19 минути на игрището, като най-силна за него безспорно бе третата част, когато освен забивката, реализира 10 от общо 13-те си точки. Иначе през първото полувреме мачът за него не бе от най-успешните, защото активът му от тройката бе 1/4, а при стрелбата от игра 1/15 за общо 12 минути.

Sasha from nearly the logo 😳 pic.twitter.com/OFacYzHRTQ