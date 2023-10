Бивш затворник разкри любопитни неща за приятелството си с Роналдо

Кристиано Роналдо преминал през много лишения, за да стане световна звезда. За един от вредните му навици разказа бивш негов приятел от школата на Спортинг - Фабио Паим. Някога той бил обещаващ талант, а сега е пропаднал и с лошия имидж на бивш затворник. Двамата не са били съотборници, тъй като Кристиано е с три години по-голям. Живеели обаче заедно в общежитието на клуба от Лисабон.



„Измъквахме се и отивахме да вземем бургерите, които никой не беше купил, и вече не ставаха за продаване. Ходехме всяка нощ. И, да, ставаше със знанието на Спортинг. Тогава не беше като сега, беше ни позволено“, разказа Паим пред „Сън“.

Former Chelsea Academy player Fabio Paim on Cristiano Ronaldo:



“When we used to play in Sporting and lived in the academy, we lived in the stadium. At night we used to go McDonald's to pick up the burgers that no one wanted anymore so they weren't good to sell. We were friends.… pic.twitter.com/RR3jeS7BlH