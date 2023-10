Моуриньо разкри защо бе изгонен от..

Треньорът на Рома Жозе Моуриньо обясни защо бе изгонен в последните минути на мача с Монца.

"Вълците" победиха с 1:0 с попадение на Стефан Ел Шаарави, след което треньорът му направи жест и отправи реплики към колегата си от съперниковия тим Рафаеле Паладино.

"Направих някои жестове, не съм казал нищо обидно. През миналия сезон някои талантливи, но неопитни хора, говориха лошо за нас. Днес единствените, които правиха шоу край тъчлинията, бяха противниците от Монца. Но честно ще кажа, че те имат добър отбор и не заслужаваха да загубят днес", коментира Моруиньо пред Sky Sport Italia.

José Mourinho did this towards the Monza bench after Roma scored a late winner.



Of course he received a straight red 😅



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/RorlhZbMGU