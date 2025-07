Ужасяващи сблъсъци между фенове в Северна Ирландия преди футболен двубой (ВИДЕО)

Северна Ирландия стана арена на шокиращи сцени на насилие непосредствено преди футболната среща между Бохемианс и Дери Сити. Атмосферата около стадиона се нажежи до червено, след като ултраси от двата лагера се впуснаха в ожесточен сблъсък, който едва не завърши с фатални последици.

Според официална информация от местната полиция, групировки от агресивни фенове предварително са се уговорили за физическа саморазправа. Видеокадри, разпространени в социалните мрежи, показват как един от запалянковците изстрелва фойерверки по противниковата агитка, а напрежението бързо ескалира. В следващия момент тълпата преминава през огражденията, разделящи двете групи, и започва масов бой с метални тръби и стикове за голф.

За съжаление, инцидентите не приключват с последния съдийски сигнал – напротив, напрежението се пренася и след края на мача. Полицията съобщава за няколко пострадали, които са получили спешна медицинска помощ на място.

Властите в Северна Ирландия отправят апел към всички свидетели и граждани, разполагащи със записи от охранителни камери или друга информация, да съдействат за разкриване на виновните и предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

#Ireland - The clashes that broke out after tonight’s match between Derry City and Bohemians.



Both teams’ ultras are known for their anti-fascist identity. pic.twitter.com/YlsN7gegPE