Любопитен кадър от драмата Медведев - Димитров

Григор Димитров показа феноменален тенис срещу Данийл Медведев в 1/16-финален мач от Мастърса в Париж.

Българинът спечели драматично с 2:1 сета и си осигури място на осминафиналите срещу Александър Бублик.

По време на двубоя Медведев се изнерви много в края на втория сет. Той размени тежки думи с фенове и беше освиркан. Интересно е, че Данийл игра в един от геймовете на мача с вече счупена ракета.

Ето снимка на We Are Tennis от Екс:

Medvedev played a point with his racket broken.



Yes, consciously 😭 pic.twitter.com/ciJ68z96jI