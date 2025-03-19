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Спортът по ТВ в сряда (19 март)

Спортът по ТВ в сряда (19 март)

19 Март, 2025 06:10, обновена 19 Март, 2025 06:12 596 0

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Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в сряда (19 март) - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

12.20 Фрийстайл ски: Световен шампионат в Енгадин, ски бабуни, мъже и жени Евроспорт 1

13.15 Колоездене: Ньокере Коерсе, жени Евроспорт 2

15.00 Снукър: Шампионат на играчите, първи кръг Евроспорт 1

15.20 Колоездене: Милано - Торино, мъже Евроспорт 2

17.00 Тенис, турнир в Маями МАХ Спор 1

17.00 Колоездене: Ньокере Коерсе, мъже Евроспорт 2

18.00 Волейбол, „Зириаат“ - „Тренто“ МАХ Спорт 2

18.50 Ски бягане: Световна купа в Талин, спринт, мъже и жени Евроспорт 1

19.00 Волейбол, „Проект“ - „Халкбанк“ МАХ Спорт 4

19.00 Силови спортове: Европейско първенство в Малага Евроспорт 2

21.00 Волейбол, „Тур“ - „Жешов“ МАХ Спорт 3

21.00 Снукър: Шампионат на играчите, четвъртфинал Евроспорт 1

21.30 Волейбол, „Лубе“ - „Богданка“ МАХ Спорт 2

21.30 Волейбол, „Ястжембски“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 4

01.00 НХЛ, „Торонто“ - „Колорадо“ МАХ Спорт 2


България
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