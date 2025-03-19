Спортът по ТВ в сряда (19 март)

Ричард Алибегов за Кочани: Нивото на развлекателния им бизнес е като това, което беше у нас в началото на века

Оптимист съм, че ДДС-то за ресторантьорския бранш ще бъде 9%. Това че в проектобюджета е записана ставка от 20% нищо не означава. Промените идват на г ...