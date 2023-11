Феновете Формула 1 в Бразлия се отърваха на косъм (ВИДЕО)

Пистата "Интерлагос" е емблематична за Формула 1, но тазгодишните мероприятия се разминаха на косъм от трагедия.

Времето рязко се влоши в края на петъчната квалификация, след като се разрази плашеща буря.

Ветровете са били със скорост от над 100 км/ч, а покривът на главната трибуна буквално е отлетял. Като по чудо няма пострадали.

Here’s the video of the grandstand roof collapsing at the circuit 😱



Gusts of 104 km/h were recorded at the airport, as per @sdietzf1.



We hope everyone is safe 🙏 #F1 #BrazilGPpic.twitter.com/5BuNTjNX0y