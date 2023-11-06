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Спортът по ТВ в понеделник (6 ноември)

6 Ноември, 2023 06:45 443 1

Спортът по ТВ в понеделник (6 ноември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (6 ноември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
11.00 Тенис, София Оупън Нова спорт
13.00 "Ботев" (Вр) - "Локомотив" (Сф) Диема спорт
14.00 "Ал Кува" - "Ал Итихад" Нова спорт
14.30 Снукър: Международен шампионат, първи кръг Евроспорт 1
15.00 Тенис, турнир в Метц МАХ Спорт 1
15.30 "Славия" - "Етър" Диема спорт
16.00 "Мумбай" - "Ал Хилал" Нова спорт
18.00 ЦСКА - "Хебър" Диема спорт
18.00 "Пансерайкос" - ОФИ Нова спорт
19.00 Баскетбол, "Академик" (Пд) - "Левски" МАХ Спорт 2
19.30 "Фрозиноне" - "Емполи" Ринг
20.00 "Ал Фейсали" - "Ал Сад" Нова спорт
21.45 "Торино" - "Сасуоло" МАХ Спорт 3
22.00 "Хетафе" - "Кадис" МАХ Спорт 4
22.00 "Тотнъм" - "Челси" Диема спорт 2
22.00 "Сарагоса" - "Овиедо" МАХ Спорт 2
03.00 НХЛ, "Далас" - "Бостън" МАХ Спорт 2
03.00 НБА, "Хюстън" - "Сакраменто" Диема спорт 3


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