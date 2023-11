156-килограмов биткаджия влезе в боксова зала и поиска 10 опоненти! Беше тежко изненадан (ВИДЕО)

Бившият състезател по американски футбол Калън Хърд влезе в боксова зала и поиска да победи поред 10 мексикански боксьори.

38-годишният тексасец Хърд е 156-килограмов атлет, който обаче няма опит в бойните спортове.

Боксьорите пък са решили да изправят срещу него 79-килограмов майстор на бокса.

Много по-едрият спортист започна вихтрено спаринга, но не го завърши така. Явно не са се състояли други 9 битки.

Ето кадри от Екс:

345 Pound Former NFL player Kellen Heard walks into a Boxing Gym and claims he can take out 10 Mexican boxers at once... So they gave him one 175 Pound Mexican... pic.twitter.com/0I1BWdzdXd