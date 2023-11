Агентът на Холанд: Ерлинг е господар на своята съдба, но ще подходи с уважение към Манчестър Сити

Агентът на Ерлинг Холанд - Рафаела Пимента, не изключи бъдещ трансфер на нападателя на Манчестър Сити в друг клуб, но подчерта, че играчът ще подходи с уважение и ще се съобрази с “гражданите”, ако се стигне до тази възможност.

“Ерлинг е господар на своята съдба. Не само сега, но през целия си живот, и то на 100%. Това, което искам да кажа, е че трябва да използваме баланса между нас - клуба и играча. Всички сме в една лодка. Нещата трябва да се обсъждат и правят по такъв начин, че всички да са добре. Да се чувстват комфортно и да са удовлетворени от съвместното преживяване.

🚨🇳🇴 Haaland’s agent Pimenta on the links with Real Madrid move: “Erling is the master of own destiny, always”.



“He will always do what’s good for him and for Man City. When they all are open to make a change, it will happen. Erling will always be respectful”, told @relevo. pic.twitter.com/BIR9I7ITAg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2023

Мисля, че не е правилно да казвам, че Ерлинг прави това, което той пожелае. Това не е така. Ерлинг винаги ще направи това, което е добре за него и за неговия клуб Манчестър Сити. Когато всички са готови за промяна, тя ще се случи. Той не е типът футболист, който ще каже: “Тръгвам си, чао, не искам да знам нищо”. Това не е така и няма да се случи, защото уважението е преди всичко. Ако на него му покажат такова, той ще отговори по същия начин.

Уважението идва и от двете страни. Нямам съмнение, че в клуба също ще проявят респект към него. Ако някой ден трябва да се случи нещо, всичко ще бъде съгласувано, защото има уважение, за да се разбере позицията на другата страна. Ще има дискусии, за да се постигне споразумение. Винаги могат да се намерят решения. Дали някой клуб знае откупната му клауза? Не, за договора знаят Ерлинг, баща му, Манчестър Сити, както и аз, никой друг.

🚨🇳🇴 Rafaela Pimenta on Haaland: “For sure respect has to be on both club and player side. I’ve no doubts, Man City will respect him”.



“If something has to happen one day, we will agree on every step together with the club. It’s always about respect”, told @relevo. pic.twitter.com/uTorQUXGJm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2023

Какви са взаимоотношенията му с Пеп Гуардиола? Това трябва да питате Ерлинг, но доколкото аз знам според обратната връзка, която съм получила, те се разбират много добре. Дали е щастлив в Манчестър Сити? Това също трябва да се зададе на самия него. Не искам да кажа, че е обратното. Знам каква е ситуацията, но просто не искам да говоря от името на друг човек. Аз го виждам така: спортните резултати идват, когато нещата са наред. Когато има позитивизъм, хармония, енергия… нещата вървят добре.

🚨🔵 Is Haaland happy in Manchester?



Rafaela Pimenta: “You should ask him… I’m not saying the opposite; I know that but I’m not speaking for others”.



“I see clear way: great sporting results come when you’re happy. Good feeling, energy… and then things happen”, told @relevo. pic.twitter.com/ftfzqya24K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2023

Каква е цената му в момента? Не знам. Когато говоря за 1 млрд. евро, имам предвид за целия пакет, включващ оставащите години от кариерата му, пазарния му потенциал, продажбата на билети и фланелки, спонсорите и всичко останало, което все още не съществува. Невъзможно е да се каже колко струва всяко нещо. Питате ме колко всъщност струва негов трансфер, но този въпрос не бива да е въпрос към мен. Пазарът определя цената”, коментира Пимента в интервю за Relevo.