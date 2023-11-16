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Лечков: Тази обстановка не сме я предизвикали ние, от УЕФА ни благодариха и казаха, че това е правилно решение

16 Ноември, 2023 21:26 1 096 31

Лечков: Тази обстановка не сме я предизвикали ние, от УЕФА ни благодариха и казаха, че това е правилно решение

  • йордан лечков-
  • футбол-
  • бфс-
  • национален отбор

Това за мен не е нормална обстановка, не сме я предизвикали ние

Лечков: Тази обстановка не сме я предизвикали ние, от УЕФА ни благодариха и казаха, че това е правилно решение - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

“Аз съм тук пред вас. Не знам кой какво е казал. Моите уважения. И аз съм бил кмет, всеки гледа да са му чисти ръцете", каза Йордан Лечков по повод изказване на кмета на София Васил Терзиев, след което продължи:

"Досега бях с хората от УЕФА. Благодариха и казаха, че това е правилно решение. Това за мен не е нормална обстановка, не сме я предизвикали ние. В момента играе националния отбор, а не Лечков или Михайлов.

Добре, колко фенове бяха. 500. Ако искате да говорим сериозни неща - оставам, ако не - тръгвам”, каза Йордан Лечков.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    51 1 Отговор
    Ама те ти искат оставката бе бате.

    21:28 16.11.2023

  • 2 След

    36 0 Отговор
    Такива малоумни въпроси на журналистите Лечков изглежда като професор по логика

    21:29 16.11.2023

  • 3 Иди на ..й Лечков

    57 0 Отговор
    Няма такъв гьонсурат като тоя алкохолик. Те го плюят той се къпе като под душа.

    21:31 16.11.2023

  • 4 Млад студент от Фенерите

    10 4 Отговор
    Пука ми на грездия, имам мандат да си го чешя до 2026г

    21:32 16.11.2023

  • 5 Гост

    23 2 Отговор
    Дадоха им самочувствие. Разиграха си цирка с писмата, УЕФА каза без публика и те оправдаха опасенията. Сега бобката е чист. Всичко от писмата се случи. Ние сме...нема смисъл

    21:32 16.11.2023

  • 6 Град Симитли

    39 0 Отговор
    На вас с Боби трябва тиквите да ви счупят, мискини мръсни!

    21:33 16.11.2023

  • 7 Крадлив ром

    39 0 Отговор
    ..че и нагъл до безобразие! Тиквун им даде власт и сега няма отърване от тях.

    21:33 16.11.2023

  • 8 Петко

    34 0 Отговор
    ТОЯ НЕ МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕ КОЛКО Е ТЪП.

    21:35 16.11.2023

  • 9 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    32 1 Отговор
    Срамота!Да не могат да се махнат пет търтея от футболната централа 20години!Те като са нагли,няма ли власт да ги разкара от там???Само не ми говорете за демокрация в тази пост-съветска кочина!

    21:35 16.11.2023

  • 10 Хи хи хи

    26 0 Отговор
    Махнете се вече. Явно не ставате. Оставете други хора да се опитат. Вие като Батето незаменими, но там нещата са други.......

    21:38 16.11.2023

  • 11 Сила

    25 0 Отговор
    Хора, какво е това НЕЩО до Лечков, отляво.....

    УЖАС, НЕЛЕПО УЖАСНО СЪЗДАНИЕ

    Коментиран от #22

    21:38 16.11.2023

  • 12 Лечков

    26 0 Отговор
    Видяхме какъв кмет беше какъв управленец и защото не разбираш от намеци хората ти казват че беше добър футболист но ужасен управленец и те молят да си подадеш оставката от бфс.

    21:39 16.11.2023

  • 13 Повече

    21 0 Отговор
    Изроди на едно място не бях виждал.
    ОСТАВКА боклуци

    21:39 16.11.2023

  • 14 ЦЦЦЦЦЦЦЦ

    21 0 Отговор
    ТО БИВА НАГ......ОСТ И БЕЗХАБЕРИЕ„ НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА ВСИЧКИ В БФС УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

    21:40 16.11.2023

  • 15 Фен

    25 0 Отговор
    Цялата каша която забъркахте с този мач без публика се изля по много “умните” ви глави. За всички тези погроми които станаха по улиците на София се дължи на вашият инат и недалновидност взети неправилни решения . Ако публиката си беше на стадиона това нямаше да се случи но кой да мисли на пияни и напушени глави винаги се вземат грешни решения

    21:40 16.11.2023

  • 16 Дон Корлеоне

    29 0 Отговор
    Лечков беше велик футболист, но като личност е мижитурка. Винаги търси вината във другите, а не я поема лично. Лично го познавам хитреца-мижитурка

    Коментиран от #24

    21:41 16.11.2023

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дон Корлеоне

    14 0 Отговор
    Да си тръгва к пута , да не забрави да вземе и благодарните със себе си.

    21:49 16.11.2023

  • 19 Устафка

    15 0 Отговор
    Оставка на гьонсуратите пияни, нагли и неграмотни дебелокожи твари!

    21:50 16.11.2023

  • 20 Камион

    10 0 Отговор
    Това че има ранени не му пука. Позор

    21:50 16.11.2023

  • 21 Сзп

    14 0 Отговор
    Тоя сливенски ром вкара случаен гол на Германия и много се възгордя,овчар долен.

    21:50 16.11.2023

  • 22 Йода

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    Казва се Джаба Петров

    21:51 16.11.2023

  • 23 Въгларово

    16 0 Отговор
    Наглостта на този явно няма граници!. ОСТАВКА!

    21:51 16.11.2023

  • 24 Мани го тоя

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    Аз не го познавам лично,но е дребна душица.

    21:54 16.11.2023

  • 25 13579

    5 0 Отговор
    Тия на снимката приличат на марсианци.

    21:55 16.11.2023

  • 26 То бива

    7 0 Отговор
    Наглост безкрайна...

    21:56 16.11.2023

  • 27 тома

    6 0 Отговор
    Джипсито лечков трябваше да го осъдят за големи кражби като кмет на Сливен но тиквата го спаси

    21:59 16.11.2023

  • 28 Алфа херинга

    2 0 Отговор
    Данчо защо не излезе са се разбереш с фенове очи в очи.

    22:03 16.11.2023

  • 29 Ко речи?

    3 0 Отговор
    Верно ли? И защо пак паднахте с АВТОГОЛ в последната минута на продължението?

    22:08 16.11.2023

  • 30 Вражалец

    3 0 Отговор
    Вървете си! Кръвта от днес не е ли достатъчно основание за оставката на шефовете на БФС. Ако Това за средния пръст на Костадинов е вярно,с този си жест той изтри всичко позитивно.

    22:09 16.11.2023

  • 31 Умен

    3 0 Отговор
    ОСТАВК!Хората Ви мразят.Не разбрахте ли?Махайте се незабавно.

    22:10 16.11.2023

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