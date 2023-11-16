Лечков: Тази обстановка не сме я предизвикали ние, от УЕФА ни благодариха и казаха, че това е правилно решение

“Аз съм тук пред вас. Не знам кой какво е казал. Моите уважения. И аз съм бил кмет, всеки гледа да са му чисти ръцете", каза Йордан Лечков по повод изказване на кмета на София Васил Терзиев, след което продължи:

"Досега бях с хората от УЕФА. Благодариха и казаха, че това е правилно решение. Това за мен не е нормална обстановка, не сме я предизвикали ние. В момента играе националния отбор, а не Лечков или Михайлов.

Добре, колко фенове бяха. 500. Ако искате да говорим сериозни неща - оставам, ако не - тръгвам”, каза Йордан Лечков.