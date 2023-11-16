Лечков: Тази обстановка не сме я предизвикали ние, от УЕФА ни благодариха и казаха, че това е правилно решение

“Аз съм тук пред вас. Не знам кой какво е казал. Моите уважения. И аз съм бил кмет, всеки гледа да са му чисти ръцете", каза Йордан Лечков по повод изказване на кмета на София Васил Терзиев, след което продължи:
"Досега бях с хората от УЕФА. Благодариха и казаха, че това е правилно решение. Това за мен не е нормална обстановка, не сме я предизвикали ние. В момента играе националния отбор, а не Лечков или Михайлов.
Добре, колко фенове бяха. 500. Ако искате да говорим сериозни неща - оставам, ако не - тръгвам”, каза Йордан Лечков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
21:28 16.11.2023
2 След
21:29 16.11.2023
3 Иди на ..й Лечков
21:31 16.11.2023
4 Млад студент от Фенерите
21:32 16.11.2023
5 Гост
21:32 16.11.2023
6 Град Симитли
21:33 16.11.2023
7 Крадлив ром
21:33 16.11.2023
8 Петко
21:35 16.11.2023
9 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
21:35 16.11.2023
10 Хи хи хи
21:38 16.11.2023
11 Сила
УЖАС, НЕЛЕПО УЖАСНО СЪЗДАНИЕ
Коментиран от #22
21:38 16.11.2023
12 Лечков
21:39 16.11.2023
13 Повече
ОСТАВКА боклуци
21:39 16.11.2023
14 ЦЦЦЦЦЦЦЦ
21:40 16.11.2023
15 Фен
21:40 16.11.2023
16 Дон Корлеоне
Коментиран от #24
21:41 16.11.2023
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дон Корлеоне
21:49 16.11.2023
19 Устафка
21:50 16.11.2023
20 Камион
21:50 16.11.2023
21 Сзп
21:50 16.11.2023
22 Йода
До коментар #11 от "Сила":Казва се Джаба Петров
21:51 16.11.2023
23 Въгларово
21:51 16.11.2023
24 Мани го тоя
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":Аз не го познавам лично,но е дребна душица.
21:54 16.11.2023
25 13579
21:55 16.11.2023
26 То бива
21:56 16.11.2023
27 тома
21:59 16.11.2023
28 Алфа херинга
22:03 16.11.2023
29 Ко речи?
22:08 16.11.2023
30 Вражалец
22:09 16.11.2023
31 Умен
22:10 16.11.2023