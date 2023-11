McLaren подписа с нов пилот

McLaren подписа със своя състезател от Индикар - Пато О'Уорд, като резервен пилот за следващия сезон.

Пато ще бъде зад волана за първата тренировка на Гран при на Абу Даби в петък и след това ще участва в тестове след сезона на същата писта.

О'Уорд ще комбинира ролята си на резерва в отбора през следващата година със състезания в Индикар.

Тази година О'Уорд събра достатъчно точки, за да получи лиценз, който проправи пътя към McLaren и потенциално бъдеща кариера във Формула 1.

2024 F1 Reserve Driver. ✅💪@PatricioOWard will join our reserve driver pool next year alongside his current driver duties with @ArrowMcLaren.