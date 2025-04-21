Спортът по ТВ в понеделник (21 април)

12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг - Евроспорт 1
13.00 Вдигане на тежести: европейско първенстно - Ринг тв
13.30 Футбол: „Торино“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3
14.30 Футбол: „Нюпорт“ - „Уолсол“ - Нова спорт
14.40 Колоездене: Обиколка на Алпите, първи етап, мъже - Евроспорт 2
16.00 Футбол: „Каляри“ - „Фиорентина“ - МАХ Спорт 3
16.00 Вдигане на тежести: европейско първенстно - Ринг тв
16.30 Футбол: „Септември“ - „Левски“ - Диема спорт
16.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг - Евроспорт 1
16.30 Лека атлетика: Маратон на Бостън - Евроспорт 2
17.00 Футбол: „Лийдс“ - „Стоук“ - Диема спорт 2
17.00 Футбол: „Уест Бромич“ - „Дарби Каунти“ - Нова спорт
19.00 Футбол: ЦСКА 1948 - „Хебър“ - Диема спорт
19.00 Футбол: „Дженоа“ - „Лацио“ - МАХ Спорт 3
19.00 Футбол: „Алкмаар“ - „Гоу Ахед Игълс“ - Ринг тв
19.15 Баскетбол: „Миньор“ - „Балкан“ - МАХ Спорт 1
19.15 Волейбол: първи финал Левски - Локо Пд - МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: „Бърнли“ - „Шефийлд Юнайтед“ - Диема спорт 2
20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг - Евроспорт 1
21.30 Футбол: „Ейбар“ - „Малага“ - МАХ Спорт 1
21.45 Футбол: „Парма“ - „Ювентус“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Жирона“ - „Бетис“ - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Тотнъм“ - „Нотингам“ - Диема спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радио Елто
10:23 21.04.2025