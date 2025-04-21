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Спортът по ТВ в понеделник (21 април)

Спортът по ТВ в понеделник (21 април)

21 Април, 2025 09:31 366 1

  • спортът по тв-
  • телевизията-
  • днес-
  • футбол-
  • снукър-
  • волейбол-
  • вдигане на тежести-
  • лека атлетика

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в понеделник (21 април) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг - Евроспорт 1

13.00 Вдигане на тежести: европейско първенстно - Ринг тв

13.30 Футбол: „Торино“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3

14.30 Футбол: „Нюпорт“ - „Уолсол“ - Нова спорт

14.40 Колоездене: Обиколка на Алпите, първи етап, мъже - Евроспорт 2

16.00 Футбол: „Каляри“ - „Фиорентина“ - МАХ Спорт 3

16.00 Вдигане на тежести: европейско първенстно - Ринг тв

16.30 Футбол: „Септември“ - „Левски“ - Диема спорт

16.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг - Евроспорт 1

16.30 Лека атлетика: Маратон на Бостън - Евроспорт 2

17.00 Футбол: „Лийдс“ - „Стоук“ - Диема спорт 2

17.00 Футбол: „Уест Бромич“ - „Дарби Каунти“ - Нова спорт

19.00 Футбол: ЦСКА 1948 - „Хебър“ - Диема спорт

19.00 Футбол: „Дженоа“ - „Лацио“ - МАХ Спорт 3

19.00 Футбол: „Алкмаар“ - „Гоу Ахед Игълс“ - Ринг тв

19.15 Баскетбол: „Миньор“ - „Балкан“ - МАХ Спорт 1

19.15 Волейбол: първи финал Левски - Локо Пд - МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: „Бърнли“ - „Шефийлд Юнайтед“ - Диема спорт 2

20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг - Евроспорт 1

21.30 Футбол: „Ейбар“ - „Малага“ - МАХ Спорт 1

21.45 Футбол: „Парма“ - „Ювентус“ - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: „Жирона“ - „Бетис“ - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: „Тотнъм“ - „Нотингам“ - Диема спорт 2


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