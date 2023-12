Меси искал да унижи Левандовски в Катар

Лионел Меси призна, че умишлено се е опитал да унижи Роберт Левандовски на Световното първенство в Катар.

След като победи поляка за „Златната топка“ през 2021-а година, аржентинецът сподели, че съперникът му е заслужавал повече наградата за предходната година, която беше отменена поради пандемията от COVID-19. Впоследствие Левандовски предположи, че думите на аржентинеца не са искрени. Малко след това Меси дори не включи Левандовски в топ три за наградата The Best през 2022-а година, която полякът спечели.

Вече с поглед към Световното първенство в Катар миналия ноември Полша се изправи срещу Аржентина в напрегнат финален мач от групата, като и двете нации все още не бяха сигурни за фазата на елиминациите. През второто полувреме, когато Аржентина водеше с 2:0, Меси се изправи един на един с Левандовски, като дриблира около звездата на Барселона. В крайна сметка Левандовски го спря, но имаше неприятна случка няколко минути по-късно, когато той протегна ръка към Меси, привидно предлагайки да се извини. Капитанът на Аржентина обаче дори не го погледна. Сега, цяла година след мача, Меси вдигна завесата за причината за кавгата им.

„Изказването на Левандовски през 2021-а година ме притесни, защото когато спечелих „Златната топка“, казах това, което наистина чувствах“, обясни 36-годишният аржентинец пред ESPN.

„Пренебрегнах го по време на мача, защото както той, така и аз бяхме ядосани и си помислих, че не трябваше да казва това, което каза. Бях много ядосан. Умишлено ли дриблирах така, защото беше той? Да. След това се срещнахме, разговаряхме и се съгласихме, че е недоразумение. Той беше разстроен, защото това, което каза, не съвпадаше с това, което беше написано в медиите. След това той отиде в Барселона и говорихме за много неща за клуба, града и всичко като цяло“, допълни Меси.

