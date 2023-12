Матеус посъветва Томас Мюлер да напусне Байерн Мюнхен, Ман Юнайтед готов да го вземе

Емблемата на Байерн Мюнхен – Томас Мюлер, беше посъветван да напусне баварския гранд, което може да отвори пътя на Манчестър Юнайтед да опита да привлече германския футболист. 34-годишният Мюлер се бори за игрово време на „Алианц Арена“ този сезон, особено след пристигането на Хари Кейн.

Играчи като Джамал Мусиала, Лерой Сане, Кингсли Коман, Серж Гнабри и дори Ерик Максим Чупо-Мотинг също ограничиха участията му под ръководството на Томас Тухел. Вицекапитанът Мюлер има два гола и пет асистенции от 15 изяви през този сезон, от които е започнал в шест като титуляр и е записал общо 575 минути на терена.

Легендата на германския футбол - Лотар Матеус, насърчи национала да напусне след 23 години и близо 700 мача за Байерн.

„В Байерн Мюнхен той вече няма да получава минутите, които имаше преди две години. Ако има самочувствието да играе на това ниво, както преди две години, тогава трябва да смени клуба. Трябва да си го кажем открито. Що се отнася до бъдещето на Мюлер в Байерн, въпросът е какво иска Томас. Доволен ли е това да има периферно участие или дори да не играе изобщо? Мюлер е вкоренен в Мюнхен, но може би е време да пробва нещо ново, например в Северна Америка?“, написа Матеус за Sky Sports.

Но според Bild, мениджърът на Ман Юнайтед - Ерик тен Хаг, вероятно ще се опита да привлече през 2024-а година. Нидерландецът е почитател на опитния нападател и според информацията е протегнал ръка към него още през миналата зима. Твърди се, че Мюлер има желание да изпълни договора си, който изтича в края на сезона, макар че Тухел е готов да го задържи в отбора с нов контракт.

