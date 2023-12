Звездата на Милан шокира всички с външния си вид (ВИДЕО)

Звездата на Милан Рафаел Леао прикова всички погледи в нощта на наградите Gran Gala del Calcio 2023.

24-годишният португалец бе поканен на събитието, след като попадна в идеалния отбор на годината.

Нападателят обаче шокира с външния си вид, като добави елемент, наподобяващ пола към костюма си.

В интернет веднага започнаха с подигравките към звездата. Някои дори го посъветваха догодина да се появи само с пола и обувки на висок ток, за да бъде още по-атрактивен за фотографите.

Family first 🙏🏽 proud ❤️ pic.twitter.com/ZxZazkD8WY

All eyes on him 🌟🏄🏿‍♂️ pic.twitter.com/bg9uD6ThUu