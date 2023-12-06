05.00 НХЛ, "Ванкувър" - "Ню Джърси" МАХ Спорт 2
09.30 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
13.30 Волейбол, "Халкбанк" - "Сънтори" МАХ Спорт 1
14.00 "Ухан" - "Поханг" Нова спорт
14.30 "Хебър" - "Левски" Диема спорт
14.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
17.00 Волейбол, "Ахмедабад" - "Минас" МАХ Спорт 1
17.30 "Лудогорец" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт
18.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
19.00 "Байер" - "Падерборн" Диема спорт 3
19.00 "Саарбрюкен" - "Айнтрахт" Нова спорт
19.00 Баскетбол, "Улвс" - "Париж" МАХ Спорт 4
19.30 Баскетбол, "Анадолу Ефес" - "Панатинайкос" МАХ Спорт 2
20.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
21.15 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Реал" МАХ Спорт 1
21.30 "Шефийлд Юнайтед" - "Ливърпул" Диема спорт 3
21.30 Баскетбол, "Партизан" - "Монако" МАХ Спорт 2
21.45 "Щутгарт" - "Борусия" (Д) Нова спорт
22.00 "Фиорентина" - "Парма" МАХ Спорт 3
22.00 Баскетбол, "Гран Канария" - "Кадис" МАХ Спорт 4
22.15 "Манчестър Юнайтед" - "Челси" Диема спорт 2
22.15 "Астън Вила" - "Манчестър Сити" Диема спорт
02.00 НХЛ, "Тампа Бей" - "Питсбърг" МАХ Спорт 2
6 Декември, 2023 06:30 313 0
Спортът по ТВ в сряда (6 декември)
Ето какво може да гледаме днес
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