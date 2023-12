Пиърс Морган: Как този клоун Тен Хаг не е уволнен още?

Един от големите критици на Ерик Тен Хаг - Пиърс Морган отново показа недоволството си от нидерландския специалист. Журналистът редовно публикува коментари в социалните мрежи, свързани с мениджъра на Манчестър Юнайтед, но този път бе крайно критичен към него.

"Как този клоун не е уволнен още", написа Пиърс Морган, прикрепено със снимка на Ерик тен Хаг.

Самият журналист изпитва истинска ненавист към мениджъра още след случая с Кристиано Роналдо, след като португалецът напусна Манчестър Юнайтед със скандал в посока Ал Насър. Проблемите за "червените дяволи" продължават, след като има голям шанс да отпаднат от Шампионската лига, а във Висшата лига са прекалено колебливи и се отдалечават от топ 4.

How has this clown not been sacked yet? pic.twitter.com/xG5UDq7H3C