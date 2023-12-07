09.30 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
11.55 Фигурно пързаляне: Гран При в Пекин, кратка програма, спортни двойки Евроспорт 2
12.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
13.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Пекин, кратка програма, мъже Евроспорт 2
13.00 Фигурно пързаляне: Гран При в Пекин, кратка програма, мъже Евроспорт 2
14.20 Фрийстайл ски: Световна купа във Вал Торан, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2
14.30 ЦСКА 1948 - "Берое" Диема спорт
14.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
17.00 Волейбол, "Перуджа" - "Минас" МАХ Спорт 1
17.30 "Етър" - "Ботев" (Пд) Диема спорт
18.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
19.45 ПСВ "Айндховен" - "Хееренвеен" МАХ Спорт 4
20.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
21.30 "Евертън" - "Нюкасъл" Диема спорт 3
21.30 "Брест" - "Страсбург" Нова спорт
21.30 Баскетбол, "Баскония" - "Фенербахче" МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, "Болоня" - "Барселона" МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, "Валенсия" - "Цървена звезда" МАХ Спорт 3
22.00 "Фейенорд" - "Волендам" МАХ Спорт 4
22.15 "Тотнъм" - "Уест Хем" Диема спорт 2
00.00 НБА, осминафинал Диема спорт 2
04.00 НБА, осминафинал Диема спорт 2
7 Декември, 2023 06:28 412 0
Спортът по ТВ в четвъртък (7 декември)
Ето какво може да гледаме днес
09.30 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
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