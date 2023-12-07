Спортът по ТВ в четвъртък (7 декември)

„Напът сме да изоставим Украйна“: кошмарни новини за Киев и НАТО от американския Сенат

Напът сме да изоставим Украйна. Когато Владимир Путин влезе в страна от НАТО, те (републиканците) ще съжаляват за деня, в който решиха да си играят на ...