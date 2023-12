Гуардиола: Астън Вила бяха по-добри и по-агресивни!

Мениджърът на Манчестър Сити – Хосеп Гуардиола, не остана много доволен след загубата в гостуването на Астън Вила. „Гражданите“ бяха тотално надиграни от своя опонент и испанският тактик призна за превъзходството на бирмингамци, като в същото време упрекна своите играчи, че на са показали най-добрата си игра.

„Астън Вила бяха по-добри, изиграха фантастичен двубой. Те бяха по-агресивни в централната зона и играха по-добре от нас. Играхме без достатъчно желание. Те бяха по-добри. Говорихме и преди това, че очакваме подобна игра от тях и трябва да им се противопоставим, но не успяхме. Изненадаха ни с някои движения, когато бяха с топка“, заяви разочарованият Гуардиола.

„Имаха предимство футболистите на Астън Вила и трябваше да измислим нещо различно, което да покажем през второто полувреме. Най-големият ни проблем беше, когато успяваха да влязат в тези „джобове“ между защитниците ни“, обясни специалистът.

„В последните два мача ние доминирахме, заслужавахме да спечелим и пропуснахме много положения. Тази среща беше по-различна. Не мога да кажа, че играхме максимално добре, а Астън Вила бяха по-добри от нас и затова загубихме. Предизвикателство е да спечелим следващия двубой срещу Лутън. Не трябва да мислим чак толкова много за това, което дотук сме направили, а за това, което да сторим в следващите срещи и да се върнем към нашата игра, нашия начин, по който контролираме двубоите. Трябва да играем по-добре с топка в крака, защото нямаме много мачове, в които да сме губили контрола върху срещите“, каза още испанецът.

"Aston Villa was better than us" 🤷‍♂️



Pep Guardiola says the better team won after Manchester City's defeat at Aston Villa 🎙️ pic.twitter.com/L3O3EsCinF

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 6, 2023