Отборът на Пеле и Неймар с исторически срам (ВИДЕО)

Легендарният бразилски клуб Сантос, дал на футбола звезди от ранга на Пеле и Неймар, изпадна от местния футболен елит за първи път в 111-годишната си история.

Това стана факт след домакинската загуба с 1:2 от Форталеза в последния 38-и кръг от първенството, а преките му конкуренти в битката за оцеляване записаха победи – Баия разби Атлетико Минейро с 4:1, докато Васко да Гама се спаси с успех с 2:1 над Ред Бул Брагантино.

Мариньо откри резултата за Форталеза в 39-ата минута, а Месиас изравни в 58-ата и върна на Сантос шансовете за оцеляване. Точка на надеждите на домакините сложи Хуан Мартин Лусеро в шестата минута на добавеното време, когато се разписа след асистенция на бившия играч на ЦСКА и Лудогорец Лукас Саша.

Така Сантос финишира на 17-о място с 43 точки, на една зад Баия. От бразилската Серия „А“, в която участват 20 отбора, изпадат последните четири. Другите тимове, които напускат елита са Гояс, Коритиба и Америка Минейро.

Любопитното е, че изпадането на Сантос идва почти една година след смъртта на Пеле. Така единствените отбори, които не са напускали бразилския футболен елит остават Сао Пауло и Фламенго.

След загубата от Форталеза феновете на Сантос изляза гнева си от изпадането по улиците, а полицията не успя да се справи с вандалските прояви на разочарованите привърженици.

Шампион стана Палмейрас, въпреки че в последния кръг направи 1:1 като гост на Крузейро и финишира със 70 точки. Втори завърши Гремио с 68 точки, след като спечели с спечели с 3:2 гостуването си на Флуминензе.

