Това изпълнение на ъглов стана страхотен хит в Англия (ВИДЕО)

Трент-Александър Арнолд е в супер форма в последните кръгове от Висшата лига, но снощи той блесна и с малко по-любопитна изява.

Десният бек на Ливърпул се подготвяше да изпълни ъглов удар, когато свали гащетата си толкова надолу, че се видяха задните му части.

Това явно помогна при центрирането, защото Арнолд направи асистенция за Върджил ван Дайк, а мърсисайдци победиха Шефилд Юнайтед с 2:0 като гост.

Цялата случка стана хит в социалните мрежи, а дори медиите на острова отразиха този куриоз.

Вижте забавната ситуация:

🗣️"Trent putting the a*s into assist"



Viewers couldn't believe what they were seeing during Liverpool's opening goal against Sheffield United 😂 pic.twitter.com/bQ1jCFLU8S

— SPORTbible (@sportbible) December 6, 2023